Menu
Economia
Busca

Leite, higiene pessoal, tomate, arroz e gasolina aliviaram IPCA de novembro

As quedas de 4,98% no leite longa vida e de 1,07% nos itens de higiene pessoal exerceram os maiores alívios individuais sobre a inflação

Redação Jornal de Brasília

10/12/2025 16h31

ipca (1)

foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Rio, 10 – As quedas de 4,98% no leite longa vida e de 1,07% nos itens de higiene pessoal exerceram os maiores alívios individuais sobre a inflação de novembro, um impacto de -0,04 ponto porcentual cada para a taxa de 0,18% registrada no mês pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figuraram ainda no ranking de principais alívios sobre o IPCA o tomate (-0,02 ponto porcentual), arroz (-0,02 ponto porcentual), gasolina (-0,02 ponto porcentual) e café moído (-0,01 ponto porcentual).

Na direção oposta, a principal pressão partiu da passagem aérea, com alta de 11,90% e influência de 0,07 ponto porcentual.

Houve contribuições positivas também da energia elétrica residencial (0,05 ponto porcentual), hospedagem (0,03 ponto porcentual), carnes (0,03 ponto porcentual), óleo de soja (0,01 ponto porcentual), lanche fora de casa (0,01 ponto porcentual) e refeição fora de casa (0,01 ponto porcentual).

Estadão Conteúdo

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado