Leite, higiene pessoal, tomate, arroz e gasolina aliviaram IPCA de novembro

Rio, 10 – As quedas de 4,98% no leite longa vida e de 1,07% nos itens de higiene pessoal exerceram os maiores alívios individuais sobre a inflação de novembro, um impacto de -0,04 ponto porcentual cada para a taxa de 0,18% registrada no mês pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figuraram ainda no ranking de principais alívios sobre o IPCA o tomate (-0,02 ponto porcentual), arroz (-0,02 ponto porcentual), gasolina (-0,02 ponto porcentual) e café moído (-0,01 ponto porcentual).

Na direção oposta, a principal pressão partiu da passagem aérea, com alta de 11,90% e influência de 0,07 ponto porcentual.

Houve contribuições positivas também da energia elétrica residencial (0,05 ponto porcentual), hospedagem (0,03 ponto porcentual), carnes (0,03 ponto porcentual), óleo de soja (0,01 ponto porcentual), lanche fora de casa (0,01 ponto porcentual) e refeição fora de casa (0,01 ponto porcentual).

Estadão Conteúdo