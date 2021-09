Aziz diz que Hang ‘age monstruosamente’ ao propagar fake news sobre Covid

Hang afirma que deputados invadiram hospitais de campanha e que eles estavam vazios, diferente do que seria noticiado pela mídia

Constança Rezende e Renato Machado

BRASÍLIA, DF

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta quarta-feira (29) que o empresário bolsonarista Luciano Hang “age monstruosamente” ao propagar notícias falsas a respeito da pandemia do novo coronavírus.



A CPI da Covid divulgou um vídeo no qual o empresário questionou os números de mortes em decorrência da Covid-19. Hang afirma que deputados invadiram hospitais de campanha e que eles estavam vazios, diferente do que seria noticiado pela mídia. Em seguida, questiona o método de notificação.



O empresário então convida para uma transmissão ao vivo, com o tema “A verdade por trás dos números”.

“Querem o Brasil liquidado economicamente, todo mundo quebrado e as pessoas psicologicamente afetadas”, afirmou no vídeo.



O presidente da comissão então reagiu e passou a atacar o depoente. “Isso é monstruoso, é monstruoso. Você age monstruosamente”, afirmou Aziz.