Autorizado uso da Força Nacional de Segurança em apoio ao DF no desfile de 7 de Setembro

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (5) a autorização assinda por Flávio Dino, ministro da Justiça, para o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Governo do Distrito Federal (GDF) durante as festividades do 7 de Setembro, quando é comemorada a Independência do Brasil.

Será feita uma atuação conjunta e articulada com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal durante o evento alusivo à Semana da Pátria, o desfile cívico-militar, para que seja preservada a ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio.

A operação terá o apoio logístico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública. O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.