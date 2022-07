Ausência de presidente do Republicanos em convenção irrita aliados de Bolsonaro

Ele afirmou ainda que está envolvido na organização da convenção do seu partido, no próximo sábado (30), que terá a participação de Bolsonaro

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A ausência do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, na convenção que oficializou a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), no domingo (24), incomodou bastante aliados do presidente no Palácio do Planalto.

O evento teve a presença de presidentes de outros partidos que apoiam oficialmente Bolsonaro, como Valdemar da Costa Neto, do PL, e Ciro Nogueira, do PP.

A irritação com Pereira foi ainda maior por causa de seu histórico de apoio vacilante ao presidente.

No início do ano, ele ameaçou não embarcar na coligação de Bolsonaro, mas foi convencido a permanecer após receber a filiação de nomes de peso, como Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, a ex-ministra Damares Alves e o vice-presidente, Hamilton Mourão. Segundo um interlocutor de Bolsonaro, “reciprocidade” é um conceito inexistente para Pereira.

Procurado pela reportagem, o presidente do Republicanos disse que não compareceu porque tinha compromissos agendados anteriormente.

Ele afirmou ainda que está envolvido na organização da convenção do seu partido, no próximo sábado (30), que terá a participação de Bolsonaro. Além disso, disse que, ao contrário de Ciro e Valdemar, disputará a eleição neste ano.