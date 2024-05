Audiência Pública debate Esportes Eletrônicos na Câmara dos Deputados

A subcomissão Especial dos Esportes Eletrônicos da Câmara dos Deputados promoveu nesta quarta-feira (15/05) audiência pública com o tema “Os esportes eletrônicos na inclusão social de crianças e adolescentes”. Participaram do debate parlamentares membros da Subcomissão e membros da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, da Associação Brasileira de Fantasy Sport (ABFS), da Associação Moriá e da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD).

O relator da Subcomissão Especial, Deputado Márcio Marinho (Republicanos/BA), agradeceu os esclarecimentos e pediu que, sempre que o assunto for colocado em pauta, os diversos setores que compõem o Esporte Eletrônico brasileiro continuem dando sua contribuição. “Debates como este são fundamentais para que os parlamentares e a sociedade estejam a par da importância deste assunto. Que possamos nos atualizar até mesmo para não perder espaço para outros países. É fundamental para esta mudança de postura e mentalidade. Sempre nos ajudem a esclarecer esta pauta tão importante para o povo brasileiro”.

Para o Deputado Ícaro de Valmir (PL/SE), presidente da Subcomissão Especial, indicou que existe desconhecimento de boa parte dos cidadãos e ocasiões como a da audiência pública são preciosas para trazer mais conhecimento sobre o tema. “O avanço da pauta dos games nos leva a um novo patamar. Utilizamos tecnologia em tudo e os jogos fazem parte disso. É muito necessário expandir nossos conhecimentos”, ressaltou.

Pela ABFS, a Diretora de Relações Governamentais, Bárbara Teles, falou sobre a essência do esporte eletrônico para a inclusão social e a importância das disputas entre atletas ou contra um software garantirem um ambiente virtual seguro e contra qualquer nível de discriminação. “Dar segurança aos atletas é essencial. E os esportes, sejam tradicionais ou eletrônicos, incluindo aqui o Fantasy Sport, podem e devem ser utilizados para o desenvolvimento das habilidades de seres humanos”, indicou.

A fala foi reiterada pelo representante da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, David Leonardo. “Queremos que seja possível, cada vez mais, utilizar os esportes eletrônicos para estreitar laços, aproximar os atletas, oportunizar para a juventude inserção no mundo do trabalho, uma atividade que se oponha ao ócio – que é algo que acontece bastante do contraturno das escolas e aos finais de semana. Podemos lançar mão dos eSports como uma ferramenta para a inclusão social”, afirmou.

Para o representante da Associação Moriá, Sérgio Medeiros, é fundamental entender que os esportes são um reflexo social e sua evolução ao longo do tempo. “Hoje nós vemos o jogo como uma crítica às áreas correlatas ao nosso cotidiano. Há esportes da idade média que deixaram de ser praticados porque não mais refletiam a realidade daquela sociedade, como os gladiadores. Hoje vivemos numa sociedade da informação e tecnologia. Nada mais justo do que nossos esportes acompanharem este desenvolvimento tecnológico”. Medeiros destacou também o forte aspecto econômico que os Esportes Eletrônicos carregam e os potenciais benefícios.

Assuntos como o combate ao assédio nas disputas, acessibilidade e democratização do acesso aos esportes eletrônicos também foram discutidos. A interação com os cidadãos, que enviaram dúvidas e sugestões, foi o ponto alto da audiência. A inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade no universo do esporte e a junção dos games com a educação dos jovens foram alguns dos temas de questionamentos direcionados aos participantes, que prontamente esclareceram ideias e propostas para as questões colocadas e apresentaram reflexões significativas para o crescimento do esporte eletrônico no Brasil.

Essa audiência pública faz parte de uma série de discussões promovidas pela Subcomissão Especial do Esporte Eletrônico desde o último ano. O debate pode ser acessado pelo Youtube da Câmara dos Deputados.