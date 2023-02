Atos golpistas: PF cumpre mais 4 mandados de prisão no DF

Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos contra pessoas envolvidas diretamente, que financiaram ou que planejaram o ato

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta terça-feira (07), três mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e seis de busca e apreensão no Distrito Federal no âmbito da operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas ocorridos no último dia 8.

Desde a data, mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos contra pessoas envolvidas diretamente no vandalismo, que financiaram ou que planejaram o ato.

No último dia 8, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

As ações deflagradas tiveram como base investigações da PF, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Legislativa do Senado Federal. Em todos os casos, os mandados foram expedidos e autorizados pelo STF.

As investigações constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.