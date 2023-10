Ataques em Israel deixam um brasileiro ferido e dois desaparecidos, diz Itamaraty

O atentado do grupo terrorista islâmico matou ao menos 200 israelenses e deixou 1.100 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dos três brasileiros que estavam em um dos locais atacados durante a incursão do Hamas contra o Estado israelense neste sábado (7), o Itamaraty confirma que um está ferido e já recebe assistência da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

Os outros dois estão desaparecidos e a embaixada local busca contato com eles. O atentado do grupo terrorista islâmico matou ao menos 200 israelenses e deixou 1.100 feridos. O governo de Benjamin Netanyahu retaliou com ataques aéreos à Faixa de Gaza, que fizeram ao menos 230 vítimas fatais -1.600 pessoas ficaram feridas.

No Twitter, circulam imagens dos brasileiros desaparecidos em Israel, acompanhadas de pedidos de informação sobre o paradeiro deles.