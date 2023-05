Assentado do MST assume unidade do Incra de Petrolina (PE)

Edilson é morador do Assentamento Normandia de Caruaru (PE), na antiga Fazenda Normandia, invadida pelo MST em 1º de maio de 1993

Militante do MST (Movimento Sem Terra) há mais de 30 anos, Edilson Barros de Lima assumirá nesta quarta-feira (3) o comando do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Petrolina (PE). A expectativa é de que a Unidade Avançada Especial do Sertão volte a ser uma superintendência regional do órgão.

Edilson é morador do Assentamento Normandia de Caruaru (PE), na antiga Fazenda Normandia, invadida pelo MST em 1º de maio de 1993. O local abriga o Centro Paulo Freire, maior espaço de formação do MST no Nordeste.

Em entrevista à coluna, o novo chefe da unidade diz que já está na região fazendo visitas a assentamentos e a órgãos públicos. Um levantamento da situação deve ser entregue ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para posterior decreto presidencial de reabertura da superintendência.

“A gente tem o compromisso do presidente Lula, que já foi repassado para o ministro [do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira] e para o presidente do Incra [Cesar Aldrighi], de que essa unidade volte a ser superintendência”, afirma Barros.

A superintendência do Médio São Francisco foi extinta em 2020 pela então ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). “Isso vem causando diversos transtornos para a agricultura familiar e também para a região, porque há menos recursos para o trabalho. A nossa expectativa é fazer a reestruturação”, diz Barros.

Nos próximos dias, o novo chefe deve visitar órgãos públicos, federais e estaduais da região e também prefeituras, que sem a superintendência acabaram ficando com a responsabilidade pelos assentamentos.

Atualmente, os municípios contam apenas com o suporte da superintendência estadual do Incra, sediada no Recife, a 713 km de Petrolina.

Barros também indica que a volta da superintendência deve abranger, novamente, o alcance da unidade para municípios da Bahia, se tornando interestadual.

A unidade de Petrolina, junto à ouvidoria agrária nacional, deve ficar responsável pelo cadastramento das famílias que invadiram a área da Embrapa Semiárido e deixaram o local após acordo com o governo, no último dia 23. A negociação firmada também prevê a compra de cinco propriedades da região e o envio de lonas e cestas básicas para atender o grupo enquanto as novas terras não são liberadas.

A nomeação de um integrante do MST para o cargo é apontada por Lima como um sinal de diálogo do governo, principalmente após o mal-estar gerado pela invasão da fazenda da Embrapa. Foi depois desse episódio que as declarações do governo Lula endureceram contra o movimento.

“Essa região é uma área de grandes conflitos. Quando conversaram comigo, a orientação foi a de por uma pessoa com capacidade de diálogo entre o MST, as famílias assentadas e o governo”, afirma.

“Minha área sempre envolveu buscar o desenvolvimento dos assentamentos e fazer esse diálogo entre as famílias e o governo. Agora, minha missão é discutir com as famílias assentadas essa nova fase que o país está vivendo, de produzir alimentos saudáveis e combater a fome”, diz.