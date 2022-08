As esquecidas não ficarão para trás

Damares Alves fez discurso forte em proteção a mulher no Alvorada, em encontro com Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, pastoras e cantoras gospel

Nesta terça-feira (30), a candidata ao Senado pelo Republicanos, Damares Alves, fez um discurso impactante sobre as mulheres em situação de vulnerabilidade. “Foram mais de setenta leis de proteção à mulher sancionadas pelo governo Bolsonaro. Conseguimos levar dignidade às escalpeladas, às indígenas, às lactantes e a todas as mulheres que enfrentam grandes adversidades neste país. Tenho fé que, eleita, no Senado Federal, poderei contribuir ainda mais para redobrar a atenção a essas mulheres”, destaca Damares.

No encontro, articulado pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, a plateia formada por líderes religiosas de várias parte do Brasil e grandes nomes da música gospel, como Cassiane e Fernanda Brum, assistiu a um discurso emocionado de Michelle Bolsonaro. Ela falou sobre a sua experiência de fé, quando o presidente Bolsonaro estava internado, após levar uma facada, no período eleitoral, em 2018, e fez uma homenagem às cantoras.

“Admiro muito essas mulheres que sustentaram a minha fé, quando o meu marido estava em um leito de morte. As canções de louvores ao nosso Deus, preencheram o meu coração, deram-me força e alimentaram a minha alma”.

O presidente Bolsonaro destacou as maiores ações de seu governo e ao final foi ovacionado pelas convidadas.

A agenda teve início às 17h30 e foi encerrada por volta das 20h, seguida de uma confraternização.