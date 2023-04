Após lista de trabalho escravo do MTE, Gleisi critica o agronegócio e diz não ter ‘nada de pop’

“Parte do agro brasileiro vive no século passado lucrando em cima de trabalhadores, com desmatamento e agrotóxico. Não tem nada de pop nisso”

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou neste sábado, 8, a grande presença do agronegócio na relação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de empresas que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.

Atualizada na quarta-feira, 5, a chamada “lista suja” incluiu 132 novos empregadores, entre pessoas físicas e jurídicas, excluindo 17 nomes e totalizando 289 firmas. Deste total, 172 são de atividade rural.

“Parte do agro brasileiro vive no século passado lucrando em cima de trabalhadores, com desmatamento e agrotóxico. Não tem nada de pop nisso”, escreveu Gleisi em publicação no Twitter.

Estadão Conteúdo