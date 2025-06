Após deixar o Brasil, Zambelli diz ser “intocável” na Itália por ter cidadania europeia

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou nesta terça-feira (3) que deixou o Brasil e que pretende se estabelecer na Europa, amparada por sua cidadania italiana. Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e 8 meses de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a parlamentar declarou que é “intocável na Itália” e criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes.

“Como tenho cidadania italiana, eu sou intocável na Itália, não há o que ele [Moraes] possa fazer para me extraditar onde sou cidadã”, disse Zambelli em entrevista à CNN Brasil. “Estou muito tranquila em relação a isso”, completou.

Apesar de alegar que está na Europa, fontes indicam que, na verdade, a deputada está nos Estados Unidos. Zambelli afirmou ter viajado para realizar um tratamento de saúde, embora tenha negado estar tratando um quadro de depressão. “Tenho psiquiatra e psicólogo no Brasil, inclusive, já me deram relatórios para que eu possa usar nos meus processos judiciais. Minha intenção era ficar no Brasil, mas percebo que nós não temos mais justiça no nosso país”, afirmou.

Zambelli também criticou decisão anterior de Moraes, que determinou a retenção de seu passaporte diplomático em 2023. Segundo ela, a medida foi “ilegítima”. O STF, no entanto, liberou o passaporte comum da parlamentar, que ainda pode recorrer da condenação, o que permite sua livre circulação internacional durante a tramitação dos recursos.

Em vídeo divulgado no canal AuriVerde, no YouTube, a deputada declarou que já está fora do país “há alguns dias” e que pretende pedir afastamento não remunerado do cargo, como fez o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). “Vou me basear na Europa. Tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila em relação a isso”, disse. Ela afirmou ainda que denunciará o que chama de “ditadura brasileira” a instituições europeias. “Vou levar isso em todos os países da Europa. Vou denunciar em todas as Cortes que a gente tiver”, prometeu.

Zambelli ressaltou que sua saída não representa abandono do país. “Não é desistir do Brasil. Muito pelo contrário: é resistir”, concluiu.