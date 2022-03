Após aliança nacional, PSB quer apoio do PT no RS

“Lula, ao escolher Alckmin como vice, mostra que quer ampliar seu leque político e ideológico. O mesmo precisa acontecer nos estados”

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A confirmação da filiação do ex-governador Geraldo Alckmin para ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou a um coro de candidatos do PSB nos estados pedindo reciprocidade.

“Lula, ao escolher Alckmin como vice, mostra que quer ampliar seu leque político e ideológico. O mesmo precisa acontecer nos estados”, diz o ex-deputado federal Beto Albuquerque, pré-candidato do PSB ao governo do Rio Grande do Sul.

No estado, o PT apresentou o nome do deputado estadual Edegar Pretto para o mesmo cargo.

Albuquerque espera que o exemplo nacional estimule Lula a trabalhar por um palanque único da esquerda no estado também. “Espero que o Lula decida logo. Esse negócio de palanque duplo aqui nunca deu certo”, afirma.