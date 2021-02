Apenas duas representantes do DF foram contra a prisão de Daniel Silveira

O pleito confirmou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que havia determinado a detenção do parlamentar

Nesta sexta-feira (19), a Câmara dos Deputados votou pela manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). O pleito confirmou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que havia determinado a detenção do parlamentar na última quarta-feira (17). Dos representantes da capital brasileira que participaram da votação, apenas as deputadas Bia Kicis (PSL-DF) e Paula Belmonte (Cidadania-DF) foram contrárias a prisão. Favoráveis Os deputados Israel Batista (PV), Luís Miranda (DEM), Celina Leão (PP), Daniela Arruda (PL), Julio Cesar Ribeiro (Republicanos) e Erika Kokay (PT) votaram a favor da manutenção da prisão de Daniel Silveira, que teve a detenção mantida por 364 votos favoráveis a 130 contras.