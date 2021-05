Ao vivo: Pfizer fala à CPI

A expectativa é que Carlos Murillo fale mais sobre o atraso do governo federal em responder a farmacêutica, que ofereceu vacinas contra a covid-19 ao país no ano passado

A sessão desta quinta-feira (13) da CPI da Covid ouve o ex-presidente da Pfizer no Brasil Carlos Murillo. A expectativa é que Murillo fale mais sobre o atraso do governo federal em responder a farmacêutica, que ofereceu vacinas contra a covid-19 ao país no ano passado.

Na quarta (12), o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten depôs à CPI e disse que a Pfizer enviou carta ao Brasil em setembro de 2020. A carta, no entanto, ficou dois meses sem resposta e só foi respondida em novembro de 2020 porque o diretor-presidente da emissora de TV RedeTV!, Marcelo Carvalho, alertou Wajngarten do documento.

