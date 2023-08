Cristiano Zanin toma posse como ministro do STF

Zanin, aprovado pelo Senado Federal em 21 de junho, assumirá 520 processos deixados por Lewandowski

O advogado Cristiano Zanin tomou posse, nesta quinta-feira (03), como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ocupará a vaga na Corte de Ricardo Lewandowski.

Além dos ministros do STF, estão presentes na cerimônia, que se iniciou às 16h, o presidente Lula (PT), o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

Agora, Zanin integrará a Primeira Turma do Supremo, podendo, assim, participar de votações como o marco temporal e a descriminalização do porte de drogas.

Na próxima quarta-feira (09), o novo ministro estreará no plenário do Supremo, com o julgamento sobre a constitucionalidade do juiz de garantias.