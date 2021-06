Ao vivo: CPI ouve cientistas

Os depoentes devem dar respostas técnicas acerca da pandemia e de medicamentos comprovadamente não eficazes contra a covid

Após a não ida do governador do Amazonas, Wilson Lima, a CPI da Covid tem mais uma sessão nesta sexta-feira (11). Os depoentes serão os cientistas Natália Pasternak e Cláudio Maierovitch.

Cláudio é médico sanitarista. Já foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Natália é doutora em microbiologia e pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) além de diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência. Também é colunista do jornal O Globo, das revistas The Skeptic (Reino Unido) e Saúde e autora do livro Ciência no Cotidiano, além de ser a editora responsável pela revista Questão de Ciência.

Os depoentes devem dar respostas técnicas acerca da pandemia e de medicamentos comprovadamente não eficazes contra a covid. Assista ao vivo: