Ao vivo: acompanhe o depoimento do ex-diretor da Abin, Saulo Moura da Cunha

Os parlamentares querem detalhes dos alertas emitidos pela Abin sobre o risco de invasão de prédios públicos na Praça dos Três Poderes

Após o recesso parlamentar, o Congresso Nacional retoma hoje as reuniões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a invasão ocorrida na Praça dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Senadores e deputados ouvem o depoimento de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e que estava à frente do órgão na época.

Os parlamentares querem detalhes dos alertas emitidos pela Abin sobre o risco de invasão de prédios públicos na Praça dos Três Poderes.