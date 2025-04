Ao lado de Lula, Mercado Livre anuncia investimentos de R$ 34 bi no Brasil neste ano

DANIELE MADUREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira (7) que investirá R$ 34 bilhões no Brasil neste ano -a cifra é 48% superior aos R$ 23 bilhões que foram investidos em 2024 (excluindo o efeito cambial, o crescimento é de 32%). Até o fim de 2025, a operação de comércio eletrônico vai mais do que dobrar o número de funcionários no país na comparação com o ano passado, para 50 mil colaboradores. Serão abertos 14 mil postos de trabalho.

O anúncio foi feito pelo presidente do Mercado Livre, Fernando Yunes, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou as instalações do CD (centro de distribuição) da empresa em Cajamar, na Grande São Paulo. Participaram da cerimônia outros ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego).

“O Brasil é um dos mercados mais competitivos do mundo em comércio eletrônico, a cada três meses uma empresa nova anuncia entrada no país”, diz Fernando Yunes. O Brasil é a operação mais importante do grupo argentino, que atua em 18 mercados da América Latina. A empresa lidera as vendas pela internet no país.

De acordo com Yunes, mais de 1 milhão de famílias recebem mais de 50% da sua renda no Mercado Livre. “No ano passado, 22 milhões de pessoas fizeram empréstimos por meio do Mercado Pago, que concede o primeiro crédito para metade das pequenas e médias empresas do país”, disse.

Segundo o Mercado Livre, o montante de R$ 34 bilhões corresponde ao investimento da empresa em bens de capital somados a uma parcela das despesas operacionais, associadas ao desenvolvimento das prioridades de negócios do grupo. Os investimentos serão direcionados a logística, tecnologia para comércio eletrônico e serviços financeiros, programas de fidelidade e entretenimento, além de ações de marketing e contratação de funcionários.

Entre as contratações, a área de serviços financeiros deve ser o destaque deste ano no grupo, que também prevê oportunidades em logística e tecnologia.

Em 2024, o Brasil representou sozinho 55% da receita total do grupo no consolidado do ano. No país, a receita líquida somou R$ 61,4 bilhões, sendo R$ 37,7 bilhões provenientes da operação de comércio eletrônico e R$ 23,7 bilhões da fintech Mercado Pago.

De acordo com a companhia, o pagamento de impostos somou R$ 5 bilhões no ano passado, entre tributos federais, estaduais e municipais.

Fundado em 1999, o grupo soma 84 mil funcionários diretos. Além da plataforma de comércio eletrônico e do banco digital Mercado Pago, a empresa conta com os negócios de Mercado Ads (anúncios digitais), Mercado Envios (logística) e Mercado Livre VIS (classificados de veículos, imóveis e serviços).

São mais de 100 milhões de compradores ativos anuais, que fazem 57 compras e 360 transações a cada segundo. Em 2024, a receita líquida consolidada do Mercado Livre atingiu US$ 21 bilhões (R$ 123,6 bilhões), enquanto o volume de vendas brutas (GMV) alcançou US$ 51,5 bilhões (R$ 303,2 bilhões), com mais de 1,8 bilhão de produtos vendidos.

“São várias áreas que vão ser alvo de investimentos e despesas estratégicas, e com isso vamos aumentar a velocidade de entrega”, disse Yunes em entrevista coletiva, ao final do evento. “No momento, temos 17 centros de distribuição, a gente deve encerrar o ano com 25 a 27 CDs, avançando para outras regiões além do Sudeste e melhorando o prazo de entrega nelas”, afirmou.

Quanto ao tarifaço do presidente americano Donald Trump, Yunes diz que nada muda em relação aos planos de investimento no Brasil. “A gente pensa no longo prazo, os investimentos são para 10, 15, 20 anos”, afirmou. Para ele, o aporte se justifica, uma vez que o mercado brasileiro é extremamente competitivo, com grandes players nacionais e estrangeiros, especialmente asiáticos.

No Brasil, 49% das vendas são entregues no mesmo dia ou no dia seguinte. Cerca de 200 cidades são atendidas pelo chamado fullfilment, o serviço de entrega que vai desde o centro de distribuição até a casa do cliente.

No serviço, os vendedores que oferecem seus produtos na plataforma do Mercado Livre contratam a empresa para gerenciar seu estoque. Dessa forma, o vendedor envia os seus produtos para o Mercado Livre (que também pode buscá-los junto ao vendedor), a plataforma cuida do armazenamento, separação e distribuição do produto, o que faz com que a encomenda chegue muito mais rápido ao consumidor.

O grupo fechou ainda um acordo de R$ 1 bilhão naming rights com o Pacaembu, para batizar o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, na zona oeste de São Paulo, por um período de 30 anos.