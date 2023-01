Ao elogiar fala de Lula, Pacheco diz que trabalhará por independência harmônica

Pacheco garantiu ao presidente Lula e aos ministros de que o Congresso trabalhará pela solução dos problemas do País

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), garantiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos ministros de que o Congresso trabalhará pela solução dos problemas do País. Ao elogiar uma fala do presidente durante reunião ministerial, Pacheco disse que trabalhará “para que a independência entre os Poderes seja a mais harmônica possível”.

“O presidente Lula demonstra, com essa fala, experiência e capacidade de aglutinação. De fato, o Congresso merece respeito porque tem compromisso com as soluções para o país”, disse o senador, em publicações no Twitter na tarde desta sexta-feira (6). “O presidente e seus ministros poderão contar com isso. Vamos trabalhar muito para que a independência entre os Poderes seja a mais harmônica possível.”

Lula realizou a primeira reunião ministerial do governo hoje. Em sua fala inicial, o presidente disse que o Palácio do Planalto tem de manter uma boa relação com o Congresso e precisa da “boa vontade” das presidências da Câmara, sob Arthur Lira (PP-AL), e do Senado para avançar em sua agenda. O petista afirmou aos ministros que não há “veto ideológico” nem assunto proibido para conversas com os parlamentares. “Nós não mandamos no Congresso, dependemos do Congresso.”

Estadão Conteúdo