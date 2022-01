Anvisa não participa de audiência pública sobre vacinação contra covid-19 para crianças

De acordo com a agência, a manifestação sobre a vacina para crianças é de conhecimento público

A audiência pública sobre a discussão da vacinação contra a covid-19 de crianças com idade de 5 a 11 anos, não contou com representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Promovida nesta terça-feira (4), pelo Ministério da Saúde, o evento é realizado na Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília.

De acordo com a Anvisa, o seu posicionamento é de conhecimento público. No último dia 16, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do imunizante Pfizer para o público infantil. No entanto, o Ministério da Saúde afirmou que a vacinação não deve ser obrigatória e, para a aplicação do imunizante nesta faixa etária, deve ser exigida prescrição médica e autorização dos pais ou responsáveis, mediante assinatura de termo de assentimento.

“Esta agência já emitiu seu posicionamento em relação ao tema ‘vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos’, o qual se encontra público e disponibilizado às diversas autoridades médicas, sociedade e a este Douto Ministério da Saúde”, escreveu a Anvisa em documento enviado ao ministério.

Representantes da pasta e especialistas de entidades ligadas ao tema discutem a inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Até o momento, somente pessoas com 12 anos ou mais podem se imunizar contra a doença no Brasil.

Nessa segunda-feira (3), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as doses para crianças de 5 a 11 anos devem começar a chegar ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. O laboratório Pfizer, fabricante do imunizante, confirmou o prazo previsto pela pasta.

Faixa etária

Dados do IBGE mostram que o Brasil tem 20,5 milhões crianças entre 5 e 11 anos, ou seja, haveria como aplicar a primeira dose em toda essa faixa etária até março. Já a quantidade a ser recebida em janeiro seria suficiente para imunizar, por exemplo, todas as crianças de 11 anos (2,8 milhões, segundo o instituto)