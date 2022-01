Anvisa aprova o registro do insumo da Fiocruz para vacina 100% nacional

Para essa decisão, a Anvisa avaliou os estudos de comparabilidade. Estes estudos demonstram que, ao ser fabricada no país, o insumo mantém o mesmo desempenho que a vacina importada

O Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) fabricado pela Fiocruz, teve seu registro aprovado pela Anvisa, na manhã desta sexta-feira (7). Com a decisão, a fundação conclui poderá produzir a primeira vacina contra a covid-19 totalmente produzida no Brasil.

Para essa decisão, a Anvisa avaliou os estudos de comparabilidade. Estes estudos demonstram que, ao ser fabricada no país, o insumo mantém o mesmo desempenho que a vacina importada.

Em maio de 2021 a Anvisa já havia feito a Certificação de Boas Práticas de Fabricação do novo insumo, o que garante que a linha de produção cumpre com todos os requisitos necessários para a garantia da qualidade do IFA. Desde então a Fiocruz vinha realizando a produção de lotes testes para obter a autorização de uso do IFA nacional na vacina Covid-19 (recombinante).

A decisão desta sexta-feira conclui a transferência de tecnologia feita pela Fiocruz e que teve início ainda no ano passado. A vacina da Fiocruz está autorizada no Brasil desde 17 de janeiro de 2021 e recebeu o registro definitivo em 12 de março de 2021.

Por fim, a Anvisa reafirma da ciência para a Saúde Pública para que seja disponibilizadas vacinas com qualidade, segurança e eficácia.