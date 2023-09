André Mendonça absolve réu por golpe de Estado

Ele deu uma espécie de voto “intermediário”, com punição mais pesada do que a de Nunes Marques, mas mais leve do que a defendida por Moraes

Quarto ministro a votar no julgamento dos réus envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, André Mendonça defendeu que os envolvidos sejam condenados por associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas é contra a condenação simultânea com o crime de golpe de Estado. O primeiro a ser julgado é Aécio Lúcio Costa Pereira, mas a postura de cada ministro nessa análise é um indicativo da posição a ser adotada para os demais réus.

Assim, o ministro deu uma espécie de voto “intermediário”, com punição mais pesada do que a de Nunes Marques, mas mais leve do que a defendida por Alexandre de Moraes.

De acordo com André Mendonça, Aécio deve ser absolvido do crime de golpe de Estado por falta de provas, mas deve ser condenado pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano qualificado, deterioração do patrimônio. A pena defendida pelo ministro é de 7 anos e 11 meses de prisão, além de 50 dias-multa.