André Figueiredo (CE) é eleito líder da bancada do PDT na Câmara pela 6ª vez

O deputado federal André Figueiredo (CE) assumiu nesta quarta-feira, 9, pela sexta vez a liderança do PDT na Câmara. O parlamentar também foi líder da bancada na Casa nos anos de 2012 a 2014, 2015 e 2017 a 2019 e, neste ano, substituiu Wolney Queiroz (PE), líder em 2021.

No Twitter, Figueiredo agradeceu à bancada do PDT por confiar a liderança a ele, e disse que os esforços da oposição neste ano serão mais intensos. “Nessa reta final do governo Bolsonaro, a oposição terá de trabalhar mais do que nunca, porque alguns abutres sabem que resta pouco tempo para eles”, afirmou.

O senador Cid Gomes (CE), seu colega de partido, também aproveitou para cumprimentar Figueiredo e parabenizar Wolney pelo trabalho realizado durante sua liderança.

