Anderson Torres presta novo depoimento

Torres era o secretário de Segurança Pública do DF em 8 de janeiro, quando terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes

Ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, Anderson Torres vai prestar um novo depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (2), no Batalhão de Aviação Operacional (Bavoc) da PM, no Guará. Ele está detido no 4ª Batalhão da PM desde o dia 14 de janeiro.

Ele era o responsável pela segurança da capital federal no dia em que terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes, causando destruição no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e também no STF. Torres estava nos Estados Unidos enquanto o centro de Brasília era destruído.

Dois dias depois dos ataques, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Anderson Torres, que voltou para o Brasil no dia 14 de janeiro, direto para a delegacia.

Em seu primeiro depoimento, que aconteceu no dia 18 de janeiro, Torres permaneceu em silêncio. Na ocasião, a defesa alegou que o ex-secretário precisava de mais tempo para analisar os documentos. A expectativa é de que hoje ele preste esclarecimento sobre os ataques ocorridos em 8 de janeiro e também sobre a minuta golpista encontrada em sua casa.

A Polícia Federal também solicitou que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, seja ouvido, e ele deve prestar depoimento até a semana que vem. Na última semana, ele afirmou que cópias do documento golpista estavam ‘na casa de todo mundo’.