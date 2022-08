Ancine nomeia empresária de cosméticos para cargo no gabinete de diretor-presidente

A Ancine é uma agência reguladora criada em 2001, e hoje é vinculada ao Ministério do Turismo

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O diretor-presidente da Ancine (Agência Nacional do Cinema), Alex Braga, nomeou uma empresária do setor de cosméticos e perfumaria para ser sua assessora de gabinete.

Além de proprietária de uma empresa do ramo de beleza, Melyssa Reis Crosara foi secretária parlamentar da deputada Soraya Santos (PL-RJ) entre entre 2019 e 2022. Ela deixou o cargo em 1º de julho deste ano.

A Ancine é uma agência reguladora criada em 2001, e hoje é vinculada ao Ministério do Turismo. Entre as atribuições do órgão estão o fomento, a regulação e a fiscalização do cinema e do audiovisual do país.

A nomeação, assinada por Alex Braga, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). O salário do novo cargo de Crosara é de R$ 13.945,71.

Procurada, a agência de cinema diz que “a assessora foi escolhida para cargo de livre nomeação, não exclusivo de servidores públicos, para prestar auxílio no acompanhamento da pauta e agenda legislativas, dentre outras funções ordinárias e de articulação institucional.

Alex Braga foi indicado à direção da Ancine pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e teve seu nome aprovado pelo Senado em julho do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Formado em direito, ele se tornou membro da Advocacia-Geral da União em 2002 e, no ano seguinte, foi designado para a procuradoria da Ancine. Entre 2009 e 2017, como procurador-chefe, respondeu pelos atos jurídicos da agência.

Em 2017, ele foi nomeado como um dos integrantes da diretoria colegiada do órgão pelo ex-presidente Michel Temer.