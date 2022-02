Altineu Côrtes (RJ) assume liderança da bancada do PL na Câmara

“Eu estou aqui para construir com diálogo, com firmeza, com palavra os acordos que forem melhor para o nosso Brasil”, afirmou Altineu Côrtes

O deputado Altineu Côrtes assumiu nesta terça-feira, 15, a liderança no PL na Câmara. O anúncio foi feito há pouco pelo deputado Jorielson (PL-AP), durante sessão extraordinária deliberativa na Casa.

“Em nome do Partido Liberal, da família Liberal, eu quero cumprimentar o nosso novo líder, deputado Altineu Côrtes, que assume hoje oficialmente a liderança. Bem vindo nosso novo líder A família liberal deseja uma gloriosa liderança ao deputado Altineu Côrtes, que ele possa representar a família liberal com toda força do nosso partido”, disse Jorielson.

O deputado também parabenizou o ex-líder da bancada do partido. “Quero deixar aqui um abraço para o nosso líder Wellington Roberto (PL-PB), que já foi senador e assumiu a liderança desde março de 2019, ou seja, quase três anos de liderança”, pontuou.

Altineu está em seu segundo mandato como deputado federal. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), também congratulou o novo líder e agradeceu ao ex-líder Wellington Roberto por sua liderança.

“Eu quero como ex-liderado do deputado Wellington Roberto, saudar todo trabalho feito por ele à frente da liderança do PL, um partido que me abrigou com muito respeito, com muito prestígio, e ao mesmo tempo saudar meu querido e fraterno amigo Altineu Côrtes que eu tenho certeza que exercerá com a mesma dedicação, com a mesma grandeza sempre movido pelo desejo maior de servir ao Brasil “.

“Vamos dar continuidade ao trabalho que ele Wellington Roberto vinha fazendo. Eu estou aqui para construir com diálogo, com firmeza, com palavra os acordos que forem melhor para o nosso Brasil”, afirmou Altineu Côrtes, ao agradecer os cumprimentos dos colegas.

Estadão Conteúdo