Almoço de Bolsonaro e embaixador do Reino Unido tem ministros e Eduardo Bolsonaro

O almoço entre o presidente Jair Bolsonaro e o embaixador do Reino Unido, Peter Wilson, nesta quarta-feira, 14, também contou com a presença de ministros. Da equipe ministerial, estavam presentes no encontro os ministros Carlos França, das Relações Exteriores, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Marcelo Queiroga, da Saúde. A lista de presentes também inclui o secretário especial para Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.

Desde que assumiu o cargo, o ministro da Saúde tem se reunido com embaixadores em prol das negociações para a compra de vacinas e insumos.

Já o ministro Salles também intensificou nos últimos dias a agenda de reuniões com representantes internacionais, tendo conversado com os embaixadores da Alemanha e Estados Unidos, além do ministro do Meio Ambiente do Japão. Em dezembro do ano passado, Bolsonaro afirmou que Salles representaria o Brasil na 26ª Conferência do Clima (COP-26). O evento é organizado pelo governo do Reino Unido e ocorrerá em novembro em Glasgow, na Escócia.

