Alexandre Silveira sofre revés e Planalto vai indicar seu secretário-executivo

Alexandre Silveira perdeu a queda de braço com o Palácio do Planalto e terá seu secretário-executivo indicado pelo Planalto

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), perdeu a queda de braço com o Palácio do Planalto e terá seu secretário-executivo indicado pelo Planalto. O martelo foi batido pela Casa Civil nesta semana e o ministro deve ser informado ainda nesta quinta-feira (16) do nome indicado pelo Planalto para o cargo.



Silveira vinha brigando pela nomeação de Bruno Eustáquio, servidor com mais de uma década de experiência na área de infraestrutura, incluindo energia, óleo e gás.



Houve resistência, no entanto, por ele ter se projetado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eustáquio foi secretário-adjunto do MME e secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura na gestão passada.



Os movimentos de Silveira na busca de cargos para ex-membros do governo bolsonarista causam estranhamento e descontentamento entre integrantes e aliados do governo Lula.



Outro ponto de atrito foram as indicações para o Conselho da Petrobras. A lista de Silveira vem sendo criticada publicamente por sindicatos de empregados da companhia, que fizeram campanha para Lula e chegaram a indicar um nome para o grupo de transição.