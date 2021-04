Alexandre Frota quer entrevistar Lula

Deputado admitiu que poderá pedir desculpas ao ex-presidente por críticas passadas

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) quer entrevistar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Frota tem um programa de entrevistas que vão ao ar em suas redes sociais e na Rede Brasil.

Frota já foi criticado por ter recebido, na última segunda-feira (19), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. O candidato à presidência em 2018 também recebeu críticas por aceitar o pedido. Isso porque, embora hoje seja crítico ferrenho do governo Bolsonaro, Frota já foi opositor do PT com a mesma avidez.

O parlamentar abriu o programa com Haddad, inclusive, pedindo desculpas ao ator José de Abreu, apoiador do PT com quem já teve rusgas. Frota admitiu ainda que poderá pedir desculpas a Lula nos mesmos moldes. “Ele merece algumas desculpas nossas por como as coisas aconteceram no passado”, disse.

A informação sobre a entrevista de Frota com Lula é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Ainda de acordo com a coluna, o deputado deverá entrevistar Ciro Gomes no próximo dia 3.