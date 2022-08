Alckmin se posiciona contra privatização do BB e Petrobras em evento da ABDIB

O candidato a vice-presidente na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) se manifestou contrário à privatização da Petrobras e do Banco do Brasil, nesta segunda-feira, 29. Alckmin, marcadamente conhecido por sua posição liberal, disse que o caminho para melhorar as contas públicas do País não é vender a Petrobras e o Banco do Brasil. Sobre o BB, o vice de Lula considerou que já há poucos bancos no Brasil, o que limita a concorrência e que este problema se aprofundaria com a privatização do BB. Leia também Alckmin: Lula e Dilma aperfeiçoaram programa de concessão iniciado por Covas

Lula fala em aliar preservação à exploração na Amazônia com ajuda internacional "O correto a se fazer é reduzir o custo do dinheiro. Temos bancos de menos no Brasil", disse Alckmin. Sobre a Petrobras, o ex-governador defendeu que sua venda iria na contramão do que acontece no mundo, onde o Estado mantém participação de 85% nos setores de óleo e gás. Alckmin participa do evento "ABDIB Fórum 2022 – Agenda da Infraestrutura com presidenciáveis", organizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base (ABDI).