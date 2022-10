Alckmin pede votos do interior de São Paulo para Haddad na véspera das eleições

Alckmin foi destacado pela campanha petista para reduzir a rejeição de Haddad em regiões mais conservadoras de São Paulo

Ex-governador de São Paulo e candidato a vice-presidente na chapa petista, Geraldo Alckmin (PSB) publicou vídeo neste sábado, 29, um vídeo nas redes sociais direcionado ao eleitorado do interior paulista. Na publicação, Alckmin pede votos para Fernando Haddad (PT), candidato a governador do Estado que enfrenta dificuldades de superar o adversário Tarcísio de Freitas (Republicanos) além da capital e região metropolitana.

“Quero falar com você do interior de São Paulo, como paulista de Pindamonhangaba e quem governou por quatro vezes nosso Estado, com amor por São Paulo. Precisamos defender nosso Estado e eleger Haddad governador. Haddad está preparado, é responsável e conhece nosso estado. Tem caráter e sensibilidade social”, afirmou o ex-governador no vídeo.

Alckmin foi destacado pela campanha petista para reduzir a rejeição de Haddad em regiões mais conservadoras de São Paulo, como o interior, onde vencia as eleições quando era adversário do PT.

Pesquisa em empate técnico

A mais recente pesquisa Datafolha trouxe Tarcísio com 46% dos votos totais contra 43% de Haddad, o que configura empate técnico. A campanha petista, agora, aguarda a divulgação de novo levantamento que reflita o desempenho dos candidatos no debate da Rede Globo, da última quinta-feira, 27.

Estadão conteúdo