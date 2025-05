Alckmin espera convite de Lula e diz que será uma honra participar da missa de Leão 14

PEDRO TEIXEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou neste domingo (11) que será uma honra representar o Brasil na missa que marca o início do pontificado do papa Leão 14, agendada para o próximo domingo (18).

Alckmin disse que ainda não recebeu convite formal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Eu vi na imprensa que ele vai pedir que eu represente o governo e o povo brasileiro na posse do nosso pontífice, Leão 14.”

Para o vice-presidente, o papado de Leão 14 dará continuidade ao trabalho de Francisco. “A primeira mensagem dele foi a paz. Eu acho que ele vai ter um papel importante no diálogo, na aproximação entre as religiões, na aproximação entre os povos. É o papa da esperança e contemporâneo da questão climática, da justiça social.”

“O Brasil é o maior país católico do mundo, e a gente fica muito feliz com o papa Leão 14; nós latino-americanos teremos um papa que nasceu nos Estados Unidos, mas passou a vida no Peru”, acrescentou durante visita à Feira Nacional da Reforma Agrária, realizada pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra).