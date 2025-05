Novo papa nasceu nos EUA, mas foi no Peru que ele aprendeu a ser sacerdote do povo, diz bispo de Chiclayo

DOUGLAS GAVRAS

CHICLAYO, PERU (FOLHAPRESS)

“Bem-vindos a Chiclayo, a cidade do papa Leão 14”, diz o cartaz recém-instalado no calçadão da cidade peruana. Na noite deste sábado (10), os sinos da basílica convocaram uma multidão para uma missa aberta em homenagem ao pontífice.

Os moradores se reuniram às 20h (22h no horário de Brasília) em frente à Catedral de Santa María, no centro da cidade, onde Robert Prevost atuou por quase uma década.

O prédio amarelo é a edificação mais importante da praça principal da cidade. Ao lado, na prefeitura, faixas com o rosto de Leão 14 e a frase “Chiclayo abençoada” foram instaladas.

Prevost foi bispo da cidade do departamento de Lambayeque, no noroeste do Peru, entre 2014 e 2023, viveu nela, em um prédio da Cúria atrás da catedral, até se tornar cardeal por decisão do papa Francisco. Foi a paróquia de Chiclayo que ele mencionou em seu primeiro discurso após se tornar Leão 14.

“A nossa cidade entrou para o vocabulário do mundo inteiro por causa dele, é o mínimo que a gente pode fazer”, diz a missionária Carmen Sosa, 45.

O atual bispo da cidade, Edinson Farfán Córdova, relembrou com emoção a passagem de Prevost pela região e reafirmou que, apesar de o novo papa ter nascido nos Estados Unidos, foi com os peruanos que ele aprendeu a ser um sacerdote próximo ao povo.

“Como não comemorar [a escolha do novo papa]? Ele se deixou evangelizar pelo nosso povo, pelo povo daqui. É um grande pastor, com cheiro de ovelhas. Chiclayo, a cidade da amizade, acompanha o Santo Padre, a partir da América Latina, o continente da esperança, para o mundo inteiro”, disse o bispo.

A escolha do novo papa fortaleceu o orgulho dos peruanos. Enquanto agitavam pequenas bandeiras amarelas e brancas (do Vaticano) ou vermelhas e brancas (do Peru), os presentes cantavam: “eu amo, eu amo o papa peruano”.

A multidão aplaudia sempre que os sacerdotes mencionavam algo que lembrava a região: os santos peruanos santa Rosa de Lima e são Francisco Solano, a igreja matriz de Piura, a igreja de Nossa Senhora do Rosário em Lima.

No momento da eucaristia, os fiéis aproveitaram para fazer intervenções, repetindo “Papa, amigo, o bem está contigo” e “Papa, Chiclayo está abençoada contigo”.

“Ele nos ensinou a viver o Evangelho, é alguém sensível à dor humana. Vamos fazer o convite para que ele nos visite e, com certeza, Chiclayo estará no roteiro”, concluiu o bispo.