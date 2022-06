Alckmin e Haddad visitarão assentamentos do MST em agenda conjunta

Pesquisa Datafolha de abril para o Governo de São Paulo mostrou, em um dos cenários, Fernando Haddad liderando com 29%

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice de Lula (PT), devem realizar na sexta-feira (24) a primeira atividade conjunta de pré-campanha.

Os dois visitarão a cidade de Andradina, no interior de São Paulo, para participar da inauguração de uma unidade industrial de produção de laticínios da Coapar, localizada em assentamentos de famílias do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

A expectativa é que o empreendimento produza 15 tipos diferentes de produtos lácteos e dez mil litros de leite por dia, com capacidade para atender até 25 mil litros por turno.

Em funcionamento há 25 anos, a Cooperativa Coapar teve início em dois assentamentos da região e hoje reúne mais de mil famílias assentadas.

A presença de Alckmin no evento exigiu uma costura delicada, uma vez que seu partido possui candidato próprio na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, o ex-governador Márcio França (PSB).

Pesquisa Datafolha de abril para o Governo de São Paulo mostrou, em um dos cenários, Fernando Haddad liderando com 29%, Márcio França (PSB) com 20%, Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 10%, e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), com 6%.