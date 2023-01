AGU pede prisão em flagrante de Anderson Torres

Anderson Torres era ministro da Justiça de Bolsonaro, e foi nomeado secretário de Segurança Pública do DF para o 2º mandato de Ibaneis Rocha

Quando a manifestação na frente do Congresso Nacional começou a ser contida, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu a prisão de Anderson Torres, exonerado do cargo de Segurança Pública do DF há pouco.

O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Corte determine que as plataformas de mídias e de redes sociais interrompam a monetização de perfis e transmissão das mídias sociais que possam, de alguma forma, promover atos de invasão e depredação de prédios públicos.

Anderson Torres era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, e foi nomeado secretário de Segurança Pública do DF para o segundo mandato de Ibaneis Rocha.