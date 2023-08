Acompanhe depoimento de fotógrafo na CPMI

Entidades de defesa do exercício do jornalismo afirmaram que a decisão da CPMI é uma tentativa de intimidação do trabalho jornalístico

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dessa terça-feira (15) ouve o fotógrado Adriano Machado, da Reuters, agência internacional de notícias, que cobriu os ataques golpistas de 8 de janeiro deste ano.

Izalci Lucas (PSDB-DF) foi um dos parlamentares a apresentar o requerimento de convocação do fotógrado, justificando que ele “aparece nas filmagens do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Ele registra justamente o momento em que um dos invasores chuta a porta do Gabinete Presidencial”.

A convocação gerou reação de repúdio de entidades de defesa do exercício do jornalismo, como o Instituto Palavra Aberta, Instituto Vladimir Herzog, Associação de Jornalismo Digital (Ajor), Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Tornavoz, Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca).

Em nota, entidades de defesa do exercício do jornalismo afirmaram que a decisão da CPMI é uma tentativa de intimidação do trabalho jornalístico e repudiaram a convocação de Adriano Machado.