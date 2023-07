Acompanhe: CPMI ouve Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Cid foi preso em maio, acusado de fraudar cartões de vacina contra a covid-19 dele, de sua família e também da família do ex-presidente

Começou mais uma sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos ocorridos em 8 de janeiro deste ano, quando manifestantes invadiram a Praça dos Três Poderes, causando destruição no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no STF. E quem foi chamado para depor nesta terça-feira (11) foi Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Cid foi preso em maio, acusado de fraudar cartões de vacina contra a covid-19 dele, de sua família e também da família do ex-presidente.

Além disso, a PF encontrou em seu celular várias mensagens trocadas com teor golpista, como instruções para um golpe de Estado, que envolviam a nomeação de um interventor e o afastamento de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para a próxima sessão, de acordo com a relatora Eliziane Gama, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, será chamado para depor.