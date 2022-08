ACM Neto tem 56% contra 13% de Jerônimo na Bahia, projeta Ipec

Marcelo Millet (PCO) teve 2%, Kleber Rosa (PSOL) marcou 1% e Giovani Damico (PCB) não pontuou. Brancos e nulos somam 8%

João Pedro Pitombo

Salvador, BA

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) lidera as intenções de voto na corrida pelo Governo da Bahia com 56% das intenções de votos, de acordo com pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira (26).

Jerônimo Rodrigues (PT), candidato apoiado pelo ex-presidente Lula (PT) e pelo governador Rui Costa (PT), aparece na sequência com 13%. João Roma (PL), ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) é o terceiro com 7% das intenções de voto.

Marcelo Millet (PCO) teve 2%, Kleber Rosa (PSOL) marcou 1% e Giovani Damico (PCB) não pontuou. Brancos e nulos somam 8% dos eleitores, enquanto 12% dizem estar indecisos em relação à sucessão estadual.

O levantamento, contratado pela TV Bahia, foi realizado entre sábado (20) e sexta-feira (26) e entrevistou 1.008 eleitores. Ele está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BA-02873/2022. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na disputa para o Senado, o senador e candidato à reeleição Otto Alencar (PSD) aparece na liderança com 30% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o deputado federal Cacá Leão (PP), com 11%, e a médica Raíssa Soares (PL), com 7%.

Tâmara Azevedo (PSOL) e Marcelo Barreto Luz para Todos (PMN) marcaram 5%. Cícero Araújo (PCO) tem 4%. Com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Brancos e nulos somam 15% na disputa para o Senado e 22% dos eleitores se disseram indeciso.