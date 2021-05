“A doença dá uma imunidade mais eficaz”, diz Mayra Pinheiro

A secretária concluiu afirmando que o fato da vacina ser da fase 3 não quer dizer que as pessoas não devam se vacinar

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou nesta terça-feira (25) afirmou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que imunidade que a covid oferece é mais eficaz que a de vacinas. “A doença confere uma imunidade mais eficaz do que a vacina que estamos utilizando porque as vacinas que estamos usando são de fase 3, o que dá uma menor imunidade.”

A secretária concluiu afirmando que o fato da vacina ser da fase 3 não quer dizer que as pessoas não devam se vacinar. “Nós podemos desenvolver imunidade de duas formas. A doença em si confere imunidade, mas a vacina confere imunidade em escala.”

Cloroquina

Mais cedo, a secretária afirmou não saber quem mandou aumentar a produção da cloroquina pelo governo. Antes dela, os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello e o atual ministro Marcelo Queiroga também seguiram a mesma linha de declaração.

Mayra ainda confirmou que o Ministério da Saúde recomendou que médicos receitassem o medicamento para os pacientes de Manaus-AM, durante colapso vivido pela capital no final de 2020 e início de 2021. Ela explicou que o próprio ministério permite o uso de medicamentos off label por médicos. “Então, nós orientamos [o uso do tratamento precoce]”, disse Mayra.

Mayra é conhecida como “Capitã Cloroquina” por, , desde o início da pandemia, defender o uso de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina contra a covid-19.