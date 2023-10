8/1: Moraes vota pela condenação de mais seis réus

Eles estão sendo julgados pelo plenário virtual do STF. Os demias ministros podem votar no sistema até o dia 16 deste mês

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) trabalhou na madrugada desta sexta-feira (6) e votou para condenar mais seis réus por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília.

Eles estão sendo julgados pelo plenário virtual do STF. Os demias ministros podem votar no sistema até o dia 16 deste mês. As penas variam de 14 a 17 anos.

Os réus são: Reginaldo Carlos Begiato, Jorge Ferreira, Cláudio Augusto Felippe, Jaqueline Freitas Gimenez, Edineia Paes da Silva dos Santos e Marcelo Lopes do Carmo. E o ministro Moraes apresentou um voto individual para cada um deles.