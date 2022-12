61% desaprovam Bolsonaro questionar resultado da eleição, diz pesquisa

O PL, partido de Bolsonaro, entrou com uma ação de teor golpista no TSE, pedindo para anular os votos de 59% das urnas usadas no 2º turno

Pesquisa do instituto Quaest contratada pelo banco Genial Investimentos mostra que a maioria da população desaprova a reação do presidente Jair Bolsonaro (PL) de questionar o resultado da eleição, após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o levantamento, que entrevistou 2.005 pessoas entre 3 e 6 de dezembro, 61% desaprovam colocar dúvida sobre as urnas, contra 34% que aprovam. Outros 5% disseram não saber ou não responderam.

No fim de novembro, o PL, partido de Bolsonaro, entrou com uma ação de teor golpista no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pedindo para anular os votos de 59% das urnas usadas no 2º turno. A Corte rejeitou a ação e multou a sigla em R$ 22,9 milhões por agir de má-fé. Bolsonaro questionou o resultado da eleição. Você…

Desaprova: 61%

Aprova: 34%

Não sabe/não respondeu: 5% A Quaest também questionou o que os eleitores acharam do comportamento do presidente após o pleito: 45% acharam que ele reagiu mal, enquanto 41%, bem. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois pontos de vista estão empatados tecnicamente. 8% acharam que ele não reagiu nem bem, nem mal, enquanto 6% disseram que não sabem ou não responderam. O presidente está recluso desde a derrota nas urnas, e não reconheceu publicamente a vitória do adversário. Ele só participou de três eventos públicos desde então, e não discursou em nenhum deles. Além disso, reduziu a frequência de publicações nas redes sociais e abandonou a transmissão ao vivo que fez semanalmente durante todo o mandato. Diante do resultado das eleições, Bolsonaro se comportou…

Mal: 45%

Bem: 41%

Nem bem, nem mal: 8%

Não sabe/não respondeu: 6%

A pesquisa também questionou a opinião dos eleitores sobre as manifestações de apoiadores de Bolsonaro, que protestam contra o resultado das urnas. 45% acreditam que são antidemocráticas, mesmo percentual dos que pensam ser democráticas. Outros 11% disseram não saber, ou não responderam. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Desde a noite da eleição, bolsonaristas bloquearam rodovias e se reuniram na porta de quartéis, alguns pedindo intervenção das Forças Armadas.

Sobre os movimentos após as eleições, você diria que

São movimentos antidemocráticos: 45%

São movimentos democráticos: 45%

Não sabe/não respondeu: 11%