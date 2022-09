50% afirmam nunca confiar em nada do que diz Bolsonaro, diz Datafolha

Segundo levantamento do instituto feito de terça-feira (30) até esta quinta-feira (1º), 50% dos entrevistados afirmam que não confiam nunca no que o presidente fala, ante 19% que afirmam que sempre confiam

Metade da população diz nunca confiar em nada do que é dito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com pesquisa do Datafolha.

Segundo levantamento do instituto feito de terça-feira (30) até esta quinta-feira (1º), 50% dos entrevistados afirmam que não confiam nunca no que o presidente fala, ante 19% que afirmam que sempre confiam.

Responderam que “às vezes confiam” 30% dos eleitores ouvidos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Foram ouvidos 5.734 eleitores em 285 municípios.

No histórico de pesquisas do instituto, a taxa dos que nunca confiam nas declarações era de 52% há duas semanas e em levantamento feito em julho. Antes, esteve em 53% em junho e em 56% em maio. O pico ocorreu no fim de 2021, com 60%.

Numericamente, o patamar atual é o mais baixo desde maio de 2021.

O índice de desconfiança é maior entre segmentos do eleitorado que tradicionalmente rejeitam mais o presidente. Entre as mulheres, o volume dos que nunca confiam vai a 53%. Entre eleitores do Nordeste sobe para 58% e atinge 81% entre eleitores do ex-presidente Lula.

