Polícia apreende 24 quilos de carne com larvas em açougue no interior do Acre

Esta é a terceira apreensão de carne imprópria para o consumo em menos de uma semana no Acre.

A Polícia Civil apreendeu 24 quilos de carne imprópria para consumo no Segundo Distrito da cidade de Feijó, no interior do Acre. Os animais eram abatidos na fazenda do proprietário e sua carne era comercializada clandestinamente.

Participaram da ação a Polícia Civil, com apoio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal ( Idaf) e Vigilância Sanitária Municipal. Após constatar as infrações, o dono do estabelecimento foi atuado e vai responder em liberdade após pagar fiança.

Terceira apreensão em uma semana

A primeira operação feita pelo Ministério Público do Acre do Acre (MP-AC) apreendeu mais de 400 kg de carne com procedência duvidosa e imprópria para consumo em três açougues no município de Tarauacá, interior do estado. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira (15).

A segunda, onde mais 70 quilos comercializados de forma clandestina foram apreendidos em mais uma operação do Ministério Público do Acre (MP-AC) também em Tarauacá, Acre.

A terceira, em que a Polícia Civil fez operação no bairro do Segundo Distrito em Feijó, apreendeu 24 quilos de carne imprópria para consumo, algumas contendo larvas, os animais eram abatidos na fazenda do proprietário e sua carne comercializada clandestinamente.

Com informações do g1