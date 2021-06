PMDF prende mulher que matou o marido a facada

De acordo com a autora, ela estava sendo enforcada pela vítima e para se defender fez uso de arma branca. O golpe foi no peito do marido

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar por volta das 12h30 desta quinta-feira (3), por homicídio. De acordo com a autora, ela estava sendo enforcada pela vítima e para se defender fez uso de arma branca. O golpe foi no peito do marido. Ela chamou o SAMU para prestar o socorro, mas o homem veio a óbito logo após chegar a UPA do Recanto das Emas. Os policiais encontraram ela na unidade de saúde e efetuaram a prisão em flagrante. A autora foi conduzida para a 27ª Delegacia, onde foi arbitrada uma fiança. As informações são da PMDF