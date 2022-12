PM de 31 anos morre após tiroteio na zona oeste do Rio, diz Secretaria

Lamas foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas “não resistiu aos ferimentos”

O policial militar Caio Cezar Lamas Cordeiro, de 31 anos, morreu na manhã deste domingo (11) após um ataque a tiros em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a equipe do 18º BPM (Jacarepaguá), onde o soldado Lamas era lotado, a unidade havia recebido informações de que supostos criminosos do Morro da Tirol, na Freguesia, estariam reunidos na Rua Timboaçu, próximo à comunidade.

No local, ainda segundo a Polícia, os oficiais foram recebidos a tiros e houve confronto.

Depois de ser atingido, Lamas foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas “não resistiu aos ferimentos”. Até o momento, não há informações sobre o local e o horário de sepultamento.

O soldado tinha 31 anos e ingressou na Polícia Militar em outubro de 2018, de acordo com a corporação. Ele deixa esposa e filhos.