PCDF prende em flagrante cúmplice de homicídio

Um participante de um homicídio foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da 8ª Delegacia de Polícia nesta quinta-feira (27/04). O crime ocorreu em frente a um supermercado na Estrutural.

O preso é um homem de 46 anos, que possui uma extensa ficha criminal. Já respondeu pelos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado (por duas vezes), receptação, porte ilegal de arma de fogo, entre outros.

As investigações foram conduzidas junto à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Após uma análise minuciosa das imagens de câmeras de segurança, bem como da prova testemunhal, a polícia identificou o participante do crime, prestou auxílio moral e material ao autor dos disparos e promoveu a instigação para a prática do homicídio.

Nas imagens das câmeras, é possível visualizar o homem conversando com o autor logo depois dos disparos na parte lateral do supermercado, possivelmente o cúmplice passa algo para o autor dos disparos, e logo após empreende fuga. O preso também estava na posse de um carregador com 15 munições calibre .380, sendo o mesmo calibre utilizado no homicídio.

O partícipe foi preso em flagrante como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP, com pena de 12 a 30 anos de prisão. O suspeito ficará à disposição da justiça do Distrito Federal.

O autor dos disparos foi identificado e se encontra foragido.