Papa recebe mais dois cardeais brasileiros em audiência

ANDRÉ FONTENELLE

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS)

O papa Leão 14 recebeu em audiência na manhã desta quinta-feira (15), no Vaticano, o arcebispo emérito de Aparecida, dom Raymundo Damasceno Assis. Foi o segundo cardeal brasileiro atendido individualmente pelo papa. Na segunda (12) ele esteve com dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.

Dom Raymundo não pôde participar do conclave que elegeu Leão 14 na semana passada por ter 88 anos, oito a mais que a idade limite para ser eleitor. No entanto, participou das congregações dos cardeais, as reuniões preparatórias da cerimônia.

Para a tarde desta quinta, estava prevista audiência com outro cardeal brasileiro, dom Jaime Spengler, arcebispo emérito de Porto Alegre. Dom Jaime também é presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e do Celam (Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho). Também participa da audiência o secretário-geral da entidade, monsenhor Lizardo Estrada Herrera, bispo auxiliar de Cusco, no Peru.

A Santa Sé anunciou nesta quinta a nomeação de um novo bispo auxiliar em Callao, no Peru, Miguel Ángel Contreras. Ele fez mestrado no Brasil, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte.