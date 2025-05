Brasília nasceu da democracia

Frederico Mancuso Attié*

A criação de Brasília foi mais do que a construção de uma nova capital: foi a materialização de um sonho republicano e democrático. Idealizada por Juscelino Kubitschek, Brasília foi concebida como símbolo de um Brasil moderno, unido e progressista. Ao transferir a capital para o Planalto Central, JK rompeu com o eixo de poder da Velha República, concentrado no Sudeste, e promoveu um novo pacto federativo, voltado para o futuro.

A população do Distrito Federal cresceu com esse espírito. Desde os tempos da ditadura militar, quando o país mergulhou em um regime autoritário, Brasília foi palco de resistência política e cultural. Foi aqui que nasceram movimentos cívicos, artísticos e sociais em defesa das liberdades fundamentais. A luta pela autonomia política do DF, que resultou na criação do voto direto para governador em 1988, é um exemplo claro de que os brasilienses não aceitam o autoritarismo nem o silêncio forçado.

Hoje, enfrentamos uma nova forma de intervenção, agora no âmbito da nossa própria representação profissional. A imposição de uma junta interventora pelo COFECI, sem prazo determinado, retira dos mais de 30 mil corretores do DF o direito de escolher, democraticamente, seus representantes no CRECI-DF. É um retrocesso que fere os princípios que deram origem a Brasília.

O corretor de imóveis é peça central no desenvolvimento urbano e econômico do Distrito Federal. É ele quem conecta sonhos à realidade, famílias aos seus lares, investidores às suas oportunidades e empreendimentos ao progresso. Em um mercado dinâmico e estratégico como o da Capital Federal, a atuação do corretor é insubstituível — e sua representação institucional deve refletir sua importância, sua dignidade e sua autonomia.

Assim como lutamos pela autonomia política no passado, devemos lutar agora pela legitimidade e pela democracia no nosso Conselho Regional.

Brasília e todo DF nasceu livre. E é livre que ela deve continuar. Pelo voto direto, pelo respeito à vontade dos corretores do DF e pelo fim da intervenção.

*Frederico Mancuso Attié é Corretor de Imóveis (CRECI 5.516/DF) e Presidente da Câmara de Valores Imobiliários do DF

