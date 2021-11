Não se fala em outro assunto nas redes sociais, que raio é esse do reality Mansão Jurídica?

Mansão jurídica o novo reality show no youtube

Um reality show que está para estrear está chamando atenção nas redes sociais e eu explico tu-do pra vocês!

Tá sabendo do novo babado? Não? Só se fala no reality Mansão Jurídica! E eu Kátia Flávia vou explicar tudo com detalhes pra você leitor não ficar perdido…

O projeto que deixou todo mundo super curioso é um reality show com conceito mastermind jurídica. Nele terão várias palestras com juristas, professores, roda de debates, troca de experiências etc…

Mansão Jurídica. Foto: Instagram.

Os participantes serão advogados, professores e profissionais do direito que ficarão em uma mansão na cidade Búzios. Serão 14 competidores no total. A casa é próxima a baladas e possuí segurança particular.

O reality começa no dia 02 de dezembro e vai até dia 05, ahhh que rápido… podia ser três meses igual aos programas A Fazenda e Big Brother Brasil. Vão haver disputas físicas e de sorte, assim como festinhas, pois afinal, ninguém é de ferro né meu povo…

Teaser da primeira temporada da Mansão Jurídica. Foto: Instagram.

O idealizador de “Mansão Jurídica” é o advogado Alberto Lopes Jr. Na verdade, ele teve esta ideia, pelo fato de não haver um programa no gênero em nenhuma grade de TV nas emissoras. Ele também será o apresentador do evento que contará com alguns convidados como os professores Sandro Caldeira, Cristiane Dupret, Euro Júnior e Marcílio Guedes. A interação será por vídeo.

Os competidores ficarão nesta casa. Foto: Instagram

Àrea da piscina da Mansão Jurídica. Foto: Instagram.

O confinamento será todo transmitido pelo Youtube: Mansão Jurídica Reality Show.

E eu fico aqui me perguntando: Será que vai ter vexame nas festinhas? Será que vai rolar casal? E se tiver treta, vai acabar em processo? Vai ser no mínimo divertido!