Zelensky visita EUA e recebe garantia de mais ajuda militar para a Ucrânia

Zelensky foi conduzido à Casa Branca, onde foi recebido com honras pelo presidente Joe Biden e sua esposa, Jill

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, agradeceu, nesta quarta-feira (21), em Washington, o apoio americano e recebeu promessas de mais ajuda militar, que incluirá novos sistemas de defensa antimísseis. Zelensky faz sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa ao seu país, em fevereiro.

Vestido com um uniforme de combate marrom, Zelensky foi conduzido à Casa Branca, onde foi recebido com honras pelo presidente Joe Biden e sua esposa, Jill.

“Vamos continuar fortalecendo a capacidade da Ucrânia de se defender, principalmente a defesa aérea”, afirmou Biden a Zelensky enquanto os dois presidentes estavam sentados perto da lareira do Salão Oval.

Zelensky – cuja desenvoltura com a mídia e atitude resiliente em relação à Rússia o ajudaram a reunir apoio para a causa ucraniana – chegou em um avião militar americano na Base Aérea de Andrews, após uma viagem organizada secretamente por razões de segurança.

Após a conversa com Biden na Casa Branca, o chefe de Estado da Ucrânia falará perante o Congresso, que está finalizando um novo pacote no valor de US$ 45 bilhões em ajuda à Ucrânia para 2023. “Estou animado por tê-lo aqui”, tuitou Biden pouco antes da chegada de Zelensky.

Congressistas americanos compararam a visita de Zelensky com a viagem natalina de Winston Churchill ao Capitólio em 1941, pouco dias depois do ataque japonês a Pearl Harbor, que selou a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial.

“É especialmente comovente para mim estar presente quando outro líder heroico discursa no Congresso em tempos de guerra, e com a própria democracia em jogo”, declarou a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, uma ferrenha defensora da Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes da chegada de Zelensky, os Estados Unidos anunciaram o envio de mais US$ 1,85 bilhão de fundos previamente orçados em ajuda para a Ucrânia, incluindo pela primeira vez o avançado sistema de defesa aérea Patriot, capaz de abater mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de curto alcance.

A Ucrânia teme uma avalanche de mísseis russos e tem enfrentado uma série de ataques com drones, muitos deles comprados por Moscou do Irã. As forças russas bombardeiam usinas elétricas e outras infraestruturas civis no momento em que a região começa a ser assolada pelo frio do inverno.

“Continuaremos apoiando a Ucrânia enquanto for necessário para que Kiev possa continuar se defendendo e estar na posição mais forte possível na mesa de negociações quando chegar a hora”, declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, no comunicado em que anunciou a ajuda.

A caminho de Washington, Zelensky disse através do Twitter que esperava “fortalecer a resiliência e a defesa” da Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Putin também destina fundos

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que novas entregas de armas americanas a Kiev levarão a um “agravamento do conflito” e “não são um bom presságio para a Ucrânia”.

Em um discurso televisionado para chefes militares, Putin afirmou que Moscou não tem culpa pela invasão e concordou que a Rússia precisa de um Exército maior. “A capacidade de combate de nossas Forças Armadas está aumentando constantemente”, disse Putin.

“O que está acontecendo é, claro, uma tragédia, a nossa tragédia comum. Mas não é o resultado da nossa política. É o resultado da política de outros países”, acrescentou.

“Não temos limites para financiamento. O país e o governo estão dando tudo o que o Exército pede. Tudo”, garantiu Putin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 1º de setembro de 2021, antes da guerra, Zelensky já havia sido recebido por Biden no Salão Oval. Na ocasião, o presidente americano prometeu apoiar a ex-república soviética diante da ameaça da Rússia.

Bandeira para o Congresso

Em uma visita à cidade de Bakhmut, leste da Ucrânia e ponto crucial da frente de batalha, Zelensky já havia dado a entender que iria aos Estados Unidos, quando recebeu uma bandeira ucraniana assinada pelos soldados de Kiev.

“Vamos entregá-la ao Congresso dos Estados Unidos, ao presidente dos Estados Unidos. Agradecemos por seu apoio, mas não é o suficiente”, declarou, na cidade devastada pelos combates. A guerra, de fato, não dava trégua nesta quarta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Estado-Maior ucraniano relatou bombardeios russos no leste e no nordeste do país. Ao menos três pessoas morreram, e 14 ficaram feridas, em ataques nas regiões de Donetsk e de Kherson, segundo as autoridades locais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Exército russo afirmou ter capturado “novas colinas” perto de Donetsk, reduto dos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

Após uma série de reveses militares russos no nordeste e sul da Ucrânia, os combates se concentram atualmente no leste do país.

A Rússia também bombardeia as infraestruturas ucranianas, em particular as instalações do sistema de energia e áreas militares. Os ataques deixaram milhões de ucranianos sem água, luz, ou aquecimento, no início de um inverno rigoroso.

© Agence France-Presse